Diputados federales conservan apoyos económicos mensuales

Durante este 2019, los integrantes de la Cámara de Diputados conservarán sus apoyos económicos para asistencia legislativa y atención ciudadana por la cantidad de 70 mil pesos mensuales, adicionales al salario que perciben de 95 mil 478 pesos en el mismo periodo. De esta manera, al año obtendrán una remuneración neta de 1.1 millones de pesos.

El Comité de Administración de la Cámara de Diputados decidió no eliminar este par de conceptos después de considerar que dichos apoyos no forman parte del sueldo de los diputados. A pesar de conservarlos, deberán entregar comprobantes del uso de los recursos; en caso de no demostrar su empleo, serán descontados de su remuneración.

En un análisis desglosado, el apoyo a los diputados con asistencia legislativa ronda en los 45 mil 786 pesos, mientras que el entregado por atención ciudadana es de 28 mil 772 pesos.