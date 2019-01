'Roma' hace historia en los Critics' Choice Awards

El mexicano Alfonso Cuarón está viviendo otra época dorada después de haber conquistado la cima del séptimo arte con Gravity. En esta ocasión, su obra maestra Roma logró hacerse del premio en la categoría de Mejor Película en los Critics’ Choice Awards.

No la tenía fácil la cinta del mexicano, sino que tuvo que batir a otras en el camino que lucían bastante fuertes. Entre ellas, estaban Black Panther, BlacKkKlansman, La favorita, El primer hombre en la Luna, Green Book, If Beale Street Could Talk, Mary Poppins Returns, Nace una estrella y Vice.

Durante su discurso, Cuarón lanzó un mensaje para criticar, de forma sutil, la postura adoptada por el gobierno de Donald Trump.