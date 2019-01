No buscaré la gubernatura de Puebla: Claudia Rivera

En este encuentro con los medios de comunicación, agradeció la postulación pero reiteró que no está interesada; por el contrario, agregó que está muy concentrada en su trabajo al frente del Ayuntamiento de Puebla.

“Yo decidí participar en un proceso electoral por la presidencia municipal de Puebla, me honró la ciudadanía con su voto y ese es mi único objetivo, no tendría ningún interés de buscar otra participación de elección popular en este momento, no sé si más adelante”.

Respecto al futuro candidato por la gubernatura de Puebla, dijo que el elegido deberá honrar los principios de no mentir, no robar y no traicionar, impulsados por el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.