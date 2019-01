Puebla sufre su primera derrota al caer ante Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca sumaron su segunda victoria en este arranque del Clausura 2019 al superar por 2-0 a Puebla en su cancha del Estadio Nemesio Diez.

El cuadro de la Franja tuvo varias dificultades inclusive desde antes que comenzara la acción al lesionarse el arquero titular Nicolás Vikonis, por lo que Rodríguez tuvo que hacerse cargo de la posición, siendo probado por los ofensivos de los locales desde el inicio.

Toluca fue construyendo su triunfo, a pesar no tener un juego muy organizado, no desesperó ante un cuadro que no mostró mucho en la ofensiva y que fue oponiendo menor resistencia conforme avanzaron los minutos.