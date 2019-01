Amagan con convocar a una elección alterna

Ante esta situación, Máximo Cuautlaxahue amagó con convocar a la población a un proceso alterno para elegir al nuevo presidente auxiliar, pues dijo que en la actual campaña, la autoridad municipal no está garantizando imparcialidad.

“Lo único que estoy exigiendo es que no suceda esto, que no se cancele el plebiscito y este señor, que no es originario y no conoce nuestras tradiciones, se salga del proceso. El que sea nuestro presidente tiene que ser originario y conocer nuestras costumbres y lo somos nosotros”.