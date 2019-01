Veo un futuro brillante en Racing Point: 'Checo' Pérez

El mexicano Sergio Checo Pérez, destacado piloto de la Fórmula 1, reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a renovar su contrato con Racing Point en vez de aceptar la propuesta planteada por McLaren, que también intentó hacerse de sus servicios para esta temporada.

Pérez aseguró que está muy a gusto en su actual escudería, preparado para todo lo que se viene en este 2019. Advirtió que espera grandes cosas para este año y los venideros, ya que se configuró un proyecto muy interesante en el equipo.

“McLaren es un gran equipo, le falta un poco de tiempo, pero lo que más me convenció es el futuro en Racing Point. He estado tantos años en este equipo, con el proceso de administración, nuevos propietarios y demás, así que sentí que hay algo más que tengo que hacer para este equipo y me sentí muy feliz de comprometerme un año más”, sentenció.