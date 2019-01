Will Poulter abandona Twitter debido a 'Black Mirror: Bandersnatch'

"A raíz de mis recientes experiencias, he decidido alejarme, de alguna manera, de Twitter", comienza su comunicado, que ha compartido en una nota de texto, "Pero antes, me gustaría agradecer de corazón a todos los que han visto 'Bandersnatch' y sus reacciones (sean las que sean) al material que hemos creado".

Will Poulter asegura en su nota que acepta todas las críticas, pero seguidamente explica que para relacionarse en las redes sociales hay que encontrar un equilibrio que es muy difícil de obtener.

A continuación, cita a varias organizaciones anti-bullying con las que colabora, y aclara que su retirada de Twitter no es completa, sino que a partir de ahora dejará de usar la red social para asuntos personales y se centrará en compartir el trabajo que desempeña con estas asociaciones.

"Me siento privilegiado por tener esta plataforma. Espero que este cambio hacia reducir mi expresión personal y ampliar el foco sobre los temas que importan tenga un resultado mejor para todos. Esto no es el final. Consideradlo un camino alternativo", concluye Poulter, que firma la nota "Con amor, Will".