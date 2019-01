Demócratas podrían resolver el cierre en 15 minutos: Trump

Democrats could solve the Shutdown in 15 minutes! Call your Dem Senator or Congresswoman/man. Tell them to get it done! Humanitarian Crisis. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de enero de 2019

Asimismo, en un segundo mensaje en la misma red social, Donald Trump no dudó en llamar “crisis humanitaria” al cierre de administración, que en su gobierno, ya es el más largo que haya tenido cuando mandatario en la Unión Americana.

We have a massive Humanitarian Crisis at our Southern Border. We will be out for a long time unless the Democrats come back from their “vacations” and get back to work. I am in the White House ready to sign! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de enero de 2019