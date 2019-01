Hasta Netflix quiere ver un tráiler de 'Game of Thrones'

Ante el asombro de los internautas, Netflix también está al pendiente de cuando regresará la serie basada en la obra literaria de George R.R. Martin.

De acuerdo a HBO, será este domingo cuando se revele la fecha de estreno de Game of Thrones previo al estreno de la temporada tres de True Detective.

I NEEEEEEED THE TRAILER SO BAD. COME ON ALREADY!!!! — Netflix US (@netflix) 7 de enero de 2019