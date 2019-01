Están saboteando estrategia contra el huachicol: AMLO

Este sábado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hay grupos que quieren boicotear “con toda una acción de sabotaje” la lucha contra el robo de combustibles.

Y es que por cuarto día consecutivo sabotearon el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco, que abastece de combustibles a Ciudad de México y otros estados del centro de la República Mexicana, y que desde media semana dejó sin gasolina a estaciones en la capital del país.

“Estamos reparando los ductos. Afortunadamente no tenemos desabasto gasolina, hay suficiente. No nos vamos a cansar, a ver quién se cansa primero, pero me canso ganso que vamos a poner orden”, subrayó.