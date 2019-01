AMLO firma decreto que establece 2019 como el Año de Emiliano Zapata

Obrador convocó a la población a no olvidar el legado de un hombre como Zapata, quien siempre se guio por su deseo de justicia y la convicción de acabar con los abusos de los poderosos. De igual manera, recalcó que sus enseñanzas deben predominar y, sobre todo, seguir alentando la filosofía de anteponer los intereses de los pobres para el desarrollo nacional.

“Un gobernante tiene que contar con el apoyo del pueblo. Si se divorcia un gobernante del pueblo, no hace nada, no vale nada. Esto es lo que sucedió con un hombre bueno, Francisco I. Madero, que enfrentó con mucha valentía el Porfiriato. Lo ideal hubiese sido la alianza, para que los cambios democráticos de Madero se apoyaran en el pueblo, pero no fue posible. Hubo ruptura. Madero se quedó en el aire, sin apoyo popular y fue presa fácil de los porfiristas y lo asesinaron. Esa es otra enseñanza: no divorciarnos del pueblo”, sentenció.