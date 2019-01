Trump anuncia cambios en las visas H-1B

Aunque la política de Donald Trump es contra los migrantes afirmando que por la frontera con México ingresan delincuentes y terroristas, cuando se refiere a las visas H-1B su comentario ha cambiado y suele alabar a quienes solicitan este visado, en especial por ser de nivel mínimo de licenciatura.

Este tipo de visado también tiene varias restricciones, como es el que solo se entregan 65 mil por año fiscal, siendo utilizadas por empresas para contratar temporalmente a extranjeros altamente calificados.

Para solicitarla, la persona debe contar con un título en Licenciatura o posgrado en una universidad acreditada, dándose preferencia a extranjeros que completaron sus estudios en Estados Unidos. Debe también de demostrar su experiencia y especialidad con puestos de alta responsabilidad que haya ocupado.

La vigencia de esta visa es de tres años, aunque el Servicio de Inmigración y Ciudadanía puede extenderla por tres años más solo si el empleador lo solicita, teniendo casos de personas que la han extendido por más de seis años por medio del Formulario I-129.

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2019