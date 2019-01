Fallece el editor Claudio López Lamadrid

Fan del equipo Espanyol de Barcelona, afirmaba que el oficio de editor era el mejor del mundo ya que condensa todo lo bueno de la literatura, como es el escribirla, leerla, tocarla, conservarla y verla crecer como objeto para la posteridad.

Respecto a su trabajo, aprendió del oficio de editor desde muy joven en la editorial Tusquets. Actualmente, era coordinador de Penguin Random House en América Latina, en donde fue editor y traductor responsable de difundir en castellano la obra de escritores como David Foster Wallace y J.M. Coetzee, este último ganador del Premio Nobel.

También, tuvo un papel primordial en la edición de la obra del español Javier Cercas y de otras voces frescas de la joven literatura española como Francisco Casavella, Laura Fernández y Javier Calvo. En la literatura latinoamericana reciente trabajó con Samantha Schweblin, Alberto Fuguet, Pola Oloixarac y Rafael Gumucio.

Dentro de su legado editorial también destacan autores como Philip Roth, James Ellroy, Salman Rushdie, Gabriel García Márquez, entre otros.

«un día de estos quiero ser

un gran poeta inglés

del siglo pasado

decir

oh cielo oh mar oh clan oh destino

luchar en la India en 1866

y desaparecer»

(Paulo Leminski)



