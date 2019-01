Joaquín Cosío no será parte del elenco de 'Rambo 5'

“Rambo no la hice, cancelé mi participación porque hubo cambios en el guion y sencillamente no me gustaron; entonces hablé con la verdad y dije que no. A estas alturas sé, intuyo o huelo qué sí me gusta y qué no, así que preferí declinar la invitación”, mencionó Joaquín Cosío al respecto.

Su participación en Rambo 5 (2019) no significaría la primera participación del actor en la esfera de superproducciones hollywoodenses, ya que el currículum del actor incluye sus créditos en exitosas franquicias del cine y la televisión.

Algunas de ellas son en la cinta del Agente 007 - James Bond con Quantum of Solace (2008), Narcos (2018) de Netflix, El llanero solitario (2013) de Disney, The Strain (2016) de Fox y la reciente Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) de Sony, entre otras.

El actor, mencionó sentirse muy afortunado de rechazar una producción como la de Rambo 5, ya que acepta que desde hace unos cuantos años conserva una racha de invitaciones a exitosos proyectos, por lo cual, ya sabe cuáles elegir.