Mourinho coquetea con el Real Madrid ¿regresará a la casa blanca?

En primer lugar, el conjunto blanco no vive su mejor momento bajo el mando de Santiago Solari, aunque para ser justos está en el limbo desde la salida del francés Zinedine Zidane, quien parece haberse ido en el momento justo antes de que el barco comenzara a hundirse.

Otra de las razones que podrían impulsar su contratación en el Real Madrid es que mantiene una buena relación con el presidente de la institución, Florentino Pérez, pues no hubo conflicto entre ellos incluso cuando cerraron las relaciones laborales en 2013.

En el caso del Inter de Milán, los aficionados estarían encantados con la vuelta del portugués, quien fue gran responsable de las últimas glorias de la institución en el ámbito local e internacional. Fue con él que se obtuvieron las conquistas de la Serie A, la Copa de Italia y la Champions League en 2010.

“Cuando cualquier profesional vuelve a un club es un honor tremendo. No están fichando a alguien que no conocen, están buscando a alguien que ya conocen, que ya ha estado ahí. Pero cuando no estoy dirigiendo, me encanta que la gente no hable de mí, y la mejor manera de lograrlo es no hablar yo”, declaró a la prensa.