Crisis en la frontera ¡es una invasión!: Donald Trump

Trump está convencido de que el territorio estadounidense enfrenta una terrible amenaza, la cual debió ser atendida desde las administraciones anteriores. Por ello, volvió a presionar al Congreso de su país para que apruebe los recursos necesarios a fin de iniciar con la construcción de la barrera física con México.

Humanitarian Crisis at our Southern Border. I just got back and it is a far worse situation than almost anyone would understand, an invasion! I have been there numerous times - The Democrats, Cryin’ Chuck and Nancy don’t know how bad and dangerous it is for our ENTIRE COUNTRY.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2019