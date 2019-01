AMLO niega investigación contra Romero Deschamps

“Hay muchos rumores y, aunque no lo descarto, que sea parte de la campaña que se produce por la situación actual (…) No tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente en Pemex”, añadió.

López Obrador aseguró que no se trata de un caso de impunidad, sino que no se puede abrir un juicio contra alguien que no enfrenta ninguna denuncia formal.

La polémica estalló después de que el diario Reforma publicara que Carlos Romero Deschamps había solicitado amparo en días previos contra cualquier orden de aprehensión, presuntamente, por el “interés” de supuestos agentes de seguridad por contactarlo desde el pasado fin de semana.

Según el diario, el exlegislador pidió a las autoridades protección para no responder a órdenes de comparecencia y para tener acceso a investigaciones en su contra en caso de que se presenten en el futuro.

Reforma señaló que Deschamps habría tomado esta decisión por la preocupación que le causó la presencia de supuestos policías, quienes acudieron a buscarlo tras argumentar que tenían un “asunto pendiente” que resolver con el líder sindical.

En días pasados, el dirigente de la organización sindical reconoció la estrategia y los esfuerzos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustibles, reiterándole el apoyo de la entidad para acabar con la corrupción y el huachicoleo.