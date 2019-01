Andy Murray anuncia su retiro, buscará jugar Wimbledon

No sólo lloras tú @andy_murray , hoy llora el tenis Anuncia que será su último #AusOpen y se retirará en @Wimbledon "Puedo jugar con limitaciones. Pero aún con ello y el dolor no me dejan disfrutar de competir y entrenar” ?? pic.twitter.com/Khklt2ukwv

En primera instancia, Murray salió ante los medios presentes en Australia, pero inmediatamente se retiró de la sala de prensa al no poder aguantar las lágrimas. En una segunda oportunidad y con mayor valor logró dar su mensaje y explicar que debido a la lesión de cadera que sufre desde hace varios meses no podrá continuar como profesional.

“He estado sufriendo durante un largo tiempo, un total de veinte meses. He intentado hacer todo lo posible, pero el dolor no ha cesado… No quiero seguir jugando de esta forma, no estoy dispuesto a seguir con este dolor en los próximos cinco meses”, afirmó Murray.