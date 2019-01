Trump reitera amenaza de declaración de emergencia por muro fronterizo

“Por ahora no estoy listo para hacer eso (declarar la emergencia), pero en caso necesario lo haré”, afirmó.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">When I took the Oath of Office.... <a href="https://t.co/GDhIqteKpv">pic.twitter.com/GDhIqteKpv</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1083554843627868160?ref_src=twsrc%5Etfw">11 de enero de 2019</a></blockquote>

En sus declaraciones, también reafirmó que será México quien pague por el muro, no con un cheque directamente, pero que encontrará la manera de hacerlo.

“México pagará por el muro, no digo que México me dará un cheque, pero pagará”, afirmó el presidente.

Respecto a sus planes, Donald Trump señaló que el muro tiene que ser de acero y no de concreto ya que sería más difícil de cruzar. De igual forma, reiteró que la situación en la frontera es una crisis creciente, esto a pesar de que el muro de detenciones se ha reducido.

“Mis queridos estadounidenses hoy les hablo porque hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en nuestra frontera sur”, señaló Trump en un discurso realizado hace unos días.

Donald Trump visitó en McAllen una comisaría de patrulla de fronteras para participar en una mesa redonda sobre inmigración y seguridad fronteriza. Además, participó en una reunión informativa sobre seguridad en la zona.

Su llegada no estuvo ausente de problemas, debido a que cientos de personas protestaron en el aeropuerto en contra de su visita, así como del muro fronterizo. Al otro lado un grupo con menor cantidad de personas en contra parte se manifestaban a favor de las políticas del presidente.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Pres. Trump saluda a las personas reunidas en el Aeropuerto Internacional de McAllen, antes de viajar a la Estación de McAllen de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. Para una discusión sobre la seguridad fronteriza y la inmigración. <a href="https://twitter.com/hashtag/ShutItDown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ShutItDown</a> <a href="https://t.co/Wqv1oQuCtx">pic.twitter.com/Wqv1oQuCtx</a></p>— Hector Sandoval (@hectorsandoval0) <a href="https://twitter.com/hectorsandoval0/status/1083437986086174720?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de enero de 2019</a></blockquote>

