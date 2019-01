QUÉPASA: Internautas reaccionan ante posible gubernatura de Luisito Comunica

¿El youtuber Luisito Comunica para gobernador interino de Puebla?

-sí, Luis Arturo Villar Sudek, está registrado

-no, él no presentó la solicitud, sino un grupo de fanáticas

¿Votarían por él? pic.twitter.com/AiOcbAhre9 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 10 de enero de 2019

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar, y varios internautas han jugado con la posibilidad irreal de que Luisito Comunica pueda ser gobernador interino de Puebla, lo cual debe ser aprobado por el Congreso del Estado.

Aunque no hay que olvidar que actualmente se cuentan con un ex futbolista, ex corredora, ex stripper y ex actores como funcionarios públicos en diferentes partes del país.

¿Te imaginas a Luisito Comunica como gobernador interino de Puebla?