Me encanta la pasión que hay en el Betis: Diego Lainez

En cuanto a su contrato, se espera tenga duración hasta 2024 y medios en España señala la posibilidad de que su recisión alcance los 100 millones de dólares, motivos que muestran la confianza del club, a lo que dijo estar convencido de que ganará un puesto en el once titular con la humildad que lo ha hecho antes.

Diego Lainez también agradeció a toda la afición americanista, señalando como fundamental el campeonato obtenido con América en el Clausura 2018 fue fundamental para que se diera su pase, por lo que desean regresar al equipo en un futuro.

“Era algo que se venía hablando desde hace mucho, pero el campeonato ayudó mucho porque to no me iba a ir si no era Campeón y gracias a Dios se dio”, afirmó.