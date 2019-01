Aplazan elección del gobernador interino

El presidente del Congreso del Estado Gabriel Biestro Medinilla, confirmó que no será este sábado 12 de enero cuando se elija al gobernador interino de Puebla tras el lamentable fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

En entrevista con los medios de comunicación, dio a conocer que siguen las mesas de trabajo donde se revisan los perfiles de los aspirantes en espera de llegar a un acuerdo que sea aprobado por unanimidad.

“Nos hubiera gustado que fuera eso -designar este fin de semana el interino-. No queremos presionar, ni sacar ahí una votación totalmente dividida o que no reflejen las cosas como son, si no saliera en el plazo en que nos propusimos debería salir después del fin de semana de manera inmediata".