Claudia Rivera evita opinar sobre designación de gobernador interino

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, afirmó no tener candidatos o candidatas para ocupar el gobierno interino.

En entrevista se dijo ser respetuosa de la autonomía legislativa, sin embargo aseguró que ya es tiempo y tiene la idea de darle la oportunidad a una mujer.

“Les he mencionado que soy respetuosa de la autonomía, está en la cancha del Congreso el interinato. Oportuno revisar perfiles ciudadanos y de mujeres, desde hace años estamos listas no por falta de capacidad sino de oportunidades. Creo que es adelantado mencionar perfiles. No tengo ahorita alguna simpatía”