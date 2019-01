Mauro Boselli estalla contra el León por no renovarlo

León decidió no renovar a Mauro Boselli, futbolista que ahora defenderá los colores del Corinthians de Brasil. Todo indica que el delantero, quien logró un desempeño importante con el conjunto de La Fiera, no está conforme con la decisión de dejarlo ir a Sudamérica y la no extensión de su contrato.

Boselli se quería quedar en el futbol mexicano y seguir siendo parte de los Panzas Verdes, por lo que no dudó en reprocharle a los directivos de la institución que no renovaran su contrato para esta campaña.

Fiel a los protocolos, el León publicó un mensaje en Twitter donde se invitaba a todos los seguidores del club a despedir con honores a Boselli, a quien le deseó la mejor de las suertes en su nuevo equipo.