Keylor Navas se aferra al Real Madrid

Keylor Navas, portero del Real Madrid, envió un mensaje claro y contundente sobre su objetivo en el equipo. No está decaído por el protagonismo de Thibaut Courtois, sino todo lo contrario, está confiado en que tiene la capacidad necesaria para pelearle la titularidad del arco merengue a quien se atraviese en su camino.

Este jueves, Navas recibió el Trofeo Comunidad Iberoamericana en el marco de los Premios Nacionales del Deporte 2017 de manos del rey Felipe VI de España. En el marco de la ceremonia, el deportista latino reiteró que se irá del Madrid cuando sienta que no tiene nada que ofrecer.

“El día que piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir”, sentenció.