Parlamento ordena a Theresa May presentan plan B sobre Brexit Con esta medida, se reduce en 18 días el periodo de reacción del gobierno de Theresa May en caso de que su pacto no avanza el trámite parlamentario.

Foto: Especial La Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó una enmienda con la que el gobierno de Theresa May se ve obligado a presentar un ‘Plan B’ sobre la salida del bloque de la Unión Europea, conocido como Brexit en tres días. Esta medida se da como previsión en caso de un posible rechazo en el parlamento de su proyecto para la salida del país a presentarse la próxima semana, el martes 15 de enero. El legislador conservador Dominic Grieve fue quien impulsó la enmienda, la cual fue aprobada por 308 votos a favor y 297 en contra, disminuyendo así en 18 días el periodo de reacción que tendrá May en caso de no pasar el trámite. RELACIONADAS Tony Blair apoya un segundo referendo sobre el Brexit

Reino Unido en incertidumbre tras aplazamiento de voto sobre el Brexit ÚLTIMA HORA Anteriormente, la Primer Ministra tenía 21 días para dar a conocer su plan y someterlo a una nueva votación en el Parlamento en un periodo de siete días hábiles, de acuerdo a lo establecido por la ley británico de la Unión Europea. Su nueva fecha límite sería el 21 de enero, esto en un momento crítico para la discusión del Brexit estando cerca de que comiencen los cinco días de debate en el Parlamento sobre la salida de la Unión Europea pactado por la ministra. Este es solo un golpe más al gobierno de Theresa May en el proceso de llegar a un acuerdo que tenga satisfecho a la mayor parte de los legisladores. La decisión final sobre su plan de salida se dará un mes después de la fecha pactada, tiempo en el que ha buscado la primera ministra conseguir garantías adicionales para que su proyecto avance.