¿Qué películas parten como favoritas para los Premios Oscar 2019?

Pero ¿qué películas parten como favoritas ? Por supuesto, tenemos que mencionar la cinta Roma , de Alfonso Cuarón; no cabe duda que se trata de uno de los filmes del año, independientemente de que salga con estatuilla o no. De acuerdo con los expertos, es muy probable que se apunte el Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa .

En la lista de favoritas también debemos incluir El blues de Beale Street, que podría representar también el Premio Oscar a Mejor Director para Barry Jenkins. Cuenta con gran popularidad entre los críticos de Columbus y Satellite, además de que le valió a Regina King el Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto.

¿Cómo excluir a Bohemian Rhapsody? Aunque parecía que se quedaría fuera de las contendientes más fuertes, el Globo de Oro como Mejor Drama y Mejor Actor para Rami Malek le dio un nuevo impulso rumbo a la gran gala. Por supuesto, este último es quien tiene más posibilidades de quedarse con el premio en la misma categoría por su exquisita interpretación de Freddie Mercury.

A pesar de que no logró cosas importantes en los Globos de Oro, A Star Is Born es una película que gustó mucho entre el público anglosajón y latino. Se antoja complicado que Lady Gaga pueda hacerse de un premio debido a que la competencia es muy reñida, pero su sola mención parece hacerle justicia a la película de Bradley Cooper.

Otras cintas que podrían salir victoriosas en los próximos Premios Oscar son La favorita, Infiltrados en el KKKKLAN, Can You Ever Forgive Me?, Vice y Black Panther.