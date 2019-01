ESPECIAL: El legado del icónico David Bowie

Nacido el 8 de enero de 1947 en Brixton, Reino Unido, David Bowie se acercó a la música desde temprana edad. Fuentes cercanas afirman que comenzó a tocar el saxofón apenas a los 13 años.

La fama internacional llegó para el músico en 1969 con el lanzamiento del disco Space Oddity, en una época de descubrimiento y de explotación para su arte al lanzar tres años después el personaje que lo llevó a la cumbre, Ziggy Stardust.

Ziggy, junto con Bowie, construyeron toda una imagen y cultura alrededor, vestido con llamativos disfraces, maquillaje, cabello naranja y un rayo rojo pintado en su rostro, demostrando toda la extravagancia y liberación que lo caracterizaba.

Desarrollándose como artista, músico, productor, diseñador, actor, entre otras cosas, Bowie siempre rompió el molde, inclusive con el tema de su sexualidad, primero al confesar su homosexualidad al tiempo que sacó el personaje Ziggy Stardust en 1972. Cuatro años más tarde reveló que era bisexual, aunque en la década de 1980 explicó que siempre fue un heterosexual de closet.

“Quizá esté loco – es algo normal en mi familia-. Pero siempre he tenido una repulsiva necesidad de ser algo más que un humano. Me siento demasiado exiguo para ser un hombre… Al carajo, quiero ser un superhombre”, declaró Bowie al lanzar su cuarto álbum ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’.