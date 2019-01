Desabasto de gasolinas se agrava en la CDMX

Asimismo, diferentes usuarios compartieron en Internet imágenes donde se veían largas filas durante la noche de ayer y la madrugada de este miércoles. Decenas de autos formados en las gasolineras que decidieron responder a la demanda, en un comportamiento inusual que causa preocupación en las autoridades locales.

De acuerdo con el diario Excélsior, al menos 23 estaciones de la Ciudad de México y el Valle de México presentan problemas para responder a la demanda del combustible.

Pese a las quejas constantes de la población, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno de la República reiteraron que no existe desabasto de gasolinas en la capital, ni en el área metropolitana; además, enfatizaron en que se está trabajando para restablecer la distribución en los estados que resultaron más afectados por los efectos colaterales de la nueva estrategia contra el huachicoleo.

Según doña @Claudiashein no hay escasez ni crisis por la #gasolinacdmx Que nos eche una manita por acá en @_Narvarte no? A controlar la no crisis... ?? pic.twitter.com/z6F4JspyC3 — Ari Rodriguez Lugo (@AriRodriguezMX) 9 de enero de 2019