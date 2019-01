Edad de Jim Parsons hizo que dejara 'The Big Bang Theory'

A diferencia de otros miembros de The Big Bang Theory, como su compañera de reparto Kaley Cuoco que explorará su nueva faceta como productora y regresará a la animación, Jim Parsons no sabe lo que deparará su carrera cuando la serie finalice.

“A nivel personal, es el momento perfecto de mi vida para abandonar. No sé lo que me espera después. He llegado a la mediana edad, no sé cuánto más tiempo puedo seguir llevando las camisetas sin parecer un viejo”, finalizó Parsons.