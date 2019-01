Juicio de 'El Chapo' estaría acercándose a su final

En medio de estos rumores sobre cuando culminará el proceso, el juicio de El Chapo se mantiene en Nueva York, en donde Édgar Galván fue llamado a testificar como colaborador de la fiscalía, siendo un testigo menor al ser solo alguien que conocía a alguien más que estaba a cargo y que se considera amigo de Antonio ‘Jaguar’ Marrufo, presunto asesino para el Cártel de Sinaloa.

Previamente, ‘Vicentillo’ Zambada, hijo de Ismael ‘Mayo’ Zambada, dio su testimonio en el juicio confirmando el papel de El Chapo Guzmán como líder del Cártel de Sinaloa.

También, testificó Jose Moreno, agente especial del FBI líder de la operación en 2012 en villa de Cabo San Lucas para capturar a Guzmán Loera sin tener éxito. En aquella ocasión, en la huida rápida El Chapo dejó objetos tan cotidianos como zapatillas deportivas, ropa interior y algunas muestras de la vida lujosa del narcotraficante.

En su oportunidad, la defensa acusó al agente de no haber aportado los tenis como prueba y cuestionó por qué El Chapo no habría de aprobarse el calzado, a lo que el agente del FBI preguntó si esto era el juicio de O.J. Simpson en donde la defensa del ex jugador de futbol americano hizo que se probará unos guantes ensangrentados usados en el crimen para probar que no le servían.