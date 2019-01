AMLO pide que no existan sueldos exagerados

Este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador , pidió ante el gobernador del Banco de México ( Banxico ), Alejandro Díaz de León, que no haya sueldos exagerados.

“Necesitamos cambiar, que el presupuesto les llegue a los ciudadanos, que liberemos más fondos y por eso la austeridad, el que no haya sueldos tan exagerados, que no haya lujos en el gobierno”.

El político tabasqueño recordó que su gobierno mantendrá el compromiso de llevar a cabo una administración equilibrada en la que no se gaste más de lo que ingrese, para no generar deuda y que no haya déficit en el manejo de las finanzas públicas.

El mandatario nacional hizo un agradecimiento especial al Banco de México, ya que se refirió como una “institución fundamental para la vida pública de nuestro país en el terreno económico y financiero”.

Asimismo, explicó que atenderán las recomendaciones del Banxico, pero “nos gustaría no solo que se mantenga el control de la inflación, sino que se cuidará el crecimiento económico”.