Trump no invocará poderes de emergencia por crisis migratoria: WP

Lo que Donald Trump sí pensaría hacer es la de defender su posición de obtener fondos para construir el muro fronterizo que se convirtió en un emblema de su campaña.

Y es que el empresario podría declarar una emergencia para obtener los recursos financieros y financiar el muro fronterizo una vez que los legisladores demócratas no han aprobado fondos para este proyecto.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2019