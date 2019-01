Presentan Hinojosa y Cárdenas cartas de intención

Los integrantes de la asociación Sumamos, Gabriel Hinojosa Rivero y Enrique Cárdenas Sánchez, entregaron al Congreso del Estado su carta de intención para ser considerados en el proceso de selección del gobernador interino de Puebla.

Ambos, este martes acudieron a la sede del Poder Legislativo, ubicado en el Centro Histórico, para entregar los oficios una vez que los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política acordaron revisar los perfiles de quienes de manera oficial comuniquen su deseo de ser incluidos.

El primero de ellos militó en el PAN y fue presidente municipal de Puebla; es primero del ex Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa. El segundo fue rector de la Universidad de las Américas Puebla UDLAP, buscaba ser candidato de Morena a la gubernatura de Puebla en la pasada elección, al no lograrlo lo intentó por la vía independiente pero también fracasó al no alcanzar el número de firmas ciudadanas requeridas por la autoridad electoral.