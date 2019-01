Segob anuncia liberación de presos políticos

#ConferenciaPresidente | Se están revisando 368 casos de presos políticos. Se ha liberado a 16 personas. Hay mucha gente—como mujeres indígenas—que no han tenido oportunidad de una defensa adecuada. Hay un rezago enorme en la impartición de justicia. https://t.co/MVolilPc7a — Com. Social del Gobierno de México (@ComGobiernoMx) 8 de enero de 2019

Cordero resaltó el compromiso de la nueva administración para acabar con este tipo de prácticas que se reprodujeron de manera sistemática en los gobiernos anteriores.

"Hemos liberado a 16 personas, muchos de ellos inclusive no han tenido una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad, otros tantos no han tenido sentencia porque jueces no han podido condenarlas por no tener elementos probatorios o evidencias", advirtió.