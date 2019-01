Clemson consigue su tercer campeonato nacional aplastando a Alabama

Tras dos anotaciones más de cada lado y un punto extra fallado por Bama, el partido se fue por 14-13 a favor de Clemson, permitiendo en el resto de juego solo tres puntos en un gol de campo, mientras que en la ofensiva consiguió 17 puntos en el segundo cuarto y 13 más en el tercer periodo para sentenciar su triunfo.

Someone get this man a shirt with a Tiger Paw quick pic.twitter.com/VDx2dD7Iv4 — Clemson Football (@ClemsonFB) 8 de enero de 2019