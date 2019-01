¿Qué fue el supuesto ataque sónico contra diplomáticos estadounidenses en Cuba?

Sin embargo, en un nuevo estudiado realizado por dos biólogos, evaluaron una supuesta grabación del ruido la cual el sonido coincide con el que hacen los grillos de cola corta de las Indias, los cuales se encuentran a lo largo del Caribe.

“Aunque son desconcertantes, los misteriosos sonidos en Cuba no son físicamente peligrosos y no constituyen un ataque sónico…. Nuestros hallazgos resaltan la necesidad de una investigación más rigurosa sobre la fuente de estos malestares, incluso sobre los potenciales efectos psicogénicos, así como posibles explicaciones fisiológicas no relacionadas con ataques sónicos”, señaló el estudio realizado por Alexander Stubbs, graduado de la Universidad Bekerley de California y Fernando Montealegre-Zapata, profesor de la Universidad de Lincoln en el Reino Unido.