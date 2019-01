Biestro no se descarta como gobernador interino

“No, todavía no, pero no hay nada de manera oficial en ese sentido, lo que nos han dicho es que hay que esperar, que hay que ir viendo la cuestión del método, que hay que ir viendo la ruta crítica de aquí a que salga el acuerdo”.



Una vez más el también coordinador de la bancada de Morena en la LX Legislatura, puntualizó que se sigue trabajando con todas las fuerzas políticas para que el gobernador interno sea electo de manera unánime.



“Nuestro proceder no es para cargos, no es por cargos y lo que estamos buscando es que sea quien sea el que alga, que emane de un gran acuerdo, si se puede por unanimidad eso sería lo óptimo, por lo que nosotros estamos trabajando y si no, que abarque a una gran mayoría de diputados”.