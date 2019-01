Donald Trump visitará la frontera con México este jueves

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">President <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw">@realDonaldTrump</a> will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.</p>— Sarah Sanders (@PressSec) <a href="https://twitter.com/PressSec/status/1082319456246923267?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de enero de 2019</a></blockquote>

Cabe señalar que el presidente Donald Trump ha sopesado la idea de declarar una emergencia nacional a través de una orden ejecutiva para tener disponibles los fondos que considera necesarios para levantar un muro en el linde con México.

En este sentido, la administración federal se encuentra pausada debido a que la Casa Blanca no cuenta con los recursos para la construcción del muro fronterizo, lo que ha aumentado la tensión entre el presidente y los demócratas.