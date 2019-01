Donald Trump prepara emisión de mensaje migratorio

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1082347305699889157?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de enero de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El mensaje de Donald Trump será a las 21:00 horas, con transmisión simultánea en medios de comunicación con cobertura en la Unión Americana.

A su vez, se prevé que el mandatario pueda declarar una emergencia nacional a través de una orden ejecutiva para tener disponibles los fondos necesarios para una de sus promesas de campaña.

Por otro lado, la Casa Blanca dio a conocer que Donald Trump visitará la frontera con México este jueves para reunirse con las autoridades fronterizas