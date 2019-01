'El Chapo' no es mi enemigo: Vicentillo Zambada

Vicente Zambada, hijo de Ismael ‘Mayo’ Zambada, afirmó que Joaquín Guzmán Loera no es su enemigo, pero que tampoco es un mito como lo hace ver su defensa en el juicio que se desarrolla en una Corte de Nueva York, Estados Unidos.

‘Vicentillo’ estuvo en su último día como testigo de la Fiscalía en donde indicó que su compadre, como se refirió a El Chapo, no es su enemigo y que si declara en su contra es por el hecho de que nunca pensó que estaría en esa posición y por su palabra de cooperar con la Fiscalía.

“Mi compadre Chapo no es mi enemigo… Él sabía que testificaría porque me declaré culpable cuando él estaba libre, con mi padre, y me comprometí a cooperar con la Fiscalía… No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo”, afirmó Vicentillo.