Extrabajadores del ayuntamiento podrían enfrentar denuncia

René Sánchez Juárez dijo que no resolverán la situación con la violencia pero si es un problema toda vez que limitan la entrada y salida de decenas de trabajadores del municipio de Puebla poniéndoles en riegos en caso de un sismo.

Por último dijo que la resolución no es grupal, por lo que invitó a cada trabajador a dialogar y revisar su caso de manera individual

“El problema es que hay una confusión y raya en el condicionamiento de no me des lo individual sino me das lo colectivo… les hago un llamado para agotar el diálogo”.