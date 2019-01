Mark Hamill asegura que 'Darth Vader' supera a Donald Trump

El actor californiano Mark Hamill se ha caracterizado en los últimos años por manifestar sus pensamientos, a pesar de la polémica que éstos podrían generar, el histrión de 67 años se muestra transparente en cuanto a sus preferencias creativas y políticas.

Recientemente Hamill participó en el programa de radio estadounidense Cape Up with Jonathan Capehart perteneciente al medio The Washington Post, durante una de las últimas emisiones del 2018, donde el actor no dudó en expresarse en contra del presidente Donald Trump.

El actor aseguró que el antagonista de la trilogía original de Star Wars y el padre de su emblemático personaje Luke Skywalker, Darth Vader, es un mejor líder en todos los aspectos que el actual presidente de Estados Unidos.