Advierten sobre riesgos en elección del Fiscal General

Varios colectivos y organizaciones no gubernamentales consideraron que el proceso para elegir al Fiscal General de la República no es el más adecuado, debido a que no tiene la solidez necesaria para erradicar la discrecionalidad y se llevaría a cabo en medio de un ambiente de opacidad.

#FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás externaron sus dudas e inquietudes en torno a este proceso que terminará con el nombramiento de uno de los cargos que despiertan mayor interés público, por lo que es necesario corregir los vicios antes de tomar una decisión de tal envergadura.

Ambos colectivos señalaron que el peor escenario sería que la designación del Fiscal General de la República se aleje de una evaluación de méritos y se rija por intereses ajenos a lo que realmente se necesita para el cargo.