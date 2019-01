México defiende el principio de la no intervención: Marcelo Ebrard

En medio de la polémica por no firmar el posicionamiento del Grupo de Lima sobre Venezuela, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, defendió la postura del Gobierno Federal y dejó claro que la presente administración no estará nunca a favor de una estrategia intervencionista.

En el marco de la inauguración de la 30ª Reunión de Embajadores y Cónsules (REC 2019), el Canciller mexicano informó que el gobierno de López Obrador siente un profundo respeto por los derechos humanos y el valor de la democracia, pero por el momento no pueden posicionarse hasta resolver las problemáticas internas.

“Defendemos el principio de no intervención, solución pacífica de conflictos, cooperación para el desarrollo, que es lo que manda nuestra Constitución, pero no intervención no significa pasividad, pero sí significa respeto a los países”, explicó.