Palencia, tranquilo por buen arranque de Lobos BUAP

Palencia dejó claro que el Clausura 2019 no es otra cosa más que la segunda parte de un plan que se trazó varios meses atrás.

“No, es un paso solamente, como lo hablamos, para nosotros no empezó el Clausura, continúa nuestro torneo, nosotros lo medimos en las 34 fechas que son, hoy jugamos la fecha 18 para nosotros, es una continuidad del trabajo del año pasado”, advirtió.

El entrenador de Lobos BUAP reafirmó que el equipo tiene claro el objetivo primario, que consiste en dejar los últimos lugares de la tabla porcentual, por lo que deberán seguir trabajando con la misma disciplina y orden para eliminar esta preocupación y aspirar a conquistas de mayor trascendencia en la Liga MX.

"No me voy a salir del objetivo, porque yo soy muy ordenado y respetuoso de mis objetivos, yo primero quiero lograr el uno y luego el dos, no puedo pensar en correr antes de caminar, ni el equipo está pensando en ello, te ilusionas mucho, se ilusiona mucha gente con otro tipo de cosas, se vale soñar, eso está bien, pero siempre hay que despertar para lograr ese sueño", concluyó.