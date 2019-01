¿Por qué Netflix está recomendando a la competencia?

Netflix es la empresa que domina el streaming de películas y series; ocupa una posición tan dominante que no le importa hacerles publicidad gratuita a sus rivales. Así sucedió en el marco de la noche de los Globos de Oro 2019, cuando la actriz Sandra Oh se llevó el premio a Mejor Actriz por la serie Killing Eve.

Cuando parecía que todo quedaría en una simple recomendación, la plataforma decidió fortalecer su invitación para ver la serie enlistando sus virtudes.

“Es una auténtica obra maestra de escritura, dirección y actuación. Oh Dios, ¡la actuación! Lo que Sandra Oh y Jodie Comer hacen en esta serie es PERFECCIÓN. AL. SIGUIENTE. NIVEL. Véanla”, agregó.

Por supuesto, los usuarios de Netflix fueron a la plataforma y quedaron extrañados al darse cuenta que no se encontraba en el catálogo. Por ello, no faltaron quienes cuestionaron a la compañía sobre esta situación.

“¡Prueba en Hulu!”, contestó el servicio sin mayor reparo.

Al parecer, la gente de Netflix quedó tan maravillada con Killing Eve que no le importó recomendarla abiertamente en sus redes sociales, algo que no sucede muy a menudo y que definitivamente no esperábamos en un sector cada vez más competido como lo es el entretenimiento en streaming.

Killing Eve es una serie de televisión dramática producida para BBC America y que está basada en la saga literaria Codename Villanelle, de Luke Jennings. La primera temporada se estrenó el 8 de abril de 2018.