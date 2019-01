Desabasto de combustible afecta el regreso a clases

@lopezobrador_ Sr. Presidente esta muy preocupante la situación del desabasto de gasolina!! Que va a pasar el lunes que tengamos que desplazarnos a nuestros trabajos o dejar a nuestros hijos en la escuela? Si no hay por ningun lado?? Se da cuenta del daño a la economía? — Ara Mireles Tapia (@MirelesAra) 6 de enero de 2019

Uno de los estados donde el ausentismo podría ser la gran constante durante el regreso a clases es Jalisco, donde un millón y medio de niños de nivel básico deben volver a las aulas. De acuerdo a las tendencias en redes sociales y los comentarios de padres de familia de dicha entidad, habrá faltantes en los salones por la contingencia del desabasto.

A través de servicios de mensajería como WhatsApp, los grupos de madres de familia se llenaron de mensajes sobre lo que pasaría con sus hijos en esta vuelta al colegio para continuar con el Ciclo Escolar 2018-2019.

“Yo voy a llevar a unos vecinos al colegio porque sus mamás no tienen nada de gasolina. Y a la salida los voy a recoger”, escribió una madre de familia en Jalisco.

“Fui a más de seis gasolineras, todas estaban cerradas, si los llevo mañana (hoy) a la escuela cuando todavía está oscuro es muy probable que no lleguemos. He preguntado en varias gasolineras cuándo restablecerán el servicio y no saben, solo dicen que están esperando a que les surta una pipa”, comentó un señor de Zapopan.