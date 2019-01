La nueva ruta electoral de Puebla #Especial

Una vez electo, el Congreso del Estado tiene un plazo de diez días para convocar a nuevas elecciones constitucionales -no son extraordinarias- por lo que los poblanos en el padrón electoral podrán votar.

Los partidos políticos tendrán que postular a sus respectivos candidatos y llevar a cabo los procesos necesarios para ello, así como el hecho de formalizar ante las autoridades electorales si van o no en coalición.

El dinero para la elección

En el Presupuesto de Egresos 2019 del estado de Puebla, el cual se aprobó la madrugada del pasado 31 de diciembre, se asignó una partida de 447 millones de pesos para la elección, la cual no estará en manos del Instituto Electoral del Estado (IEE), sino de la Secretaría General de Gobierno, que para esa fecha estará bajo el control del gobernador interino.

Llamado a la civilidad

La cúpula empresarial, encabezada por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Montiel Solana, pugna porque haya civilidad entre las fuerzas políticas y se postule a un gobernador interino capaz de conciliar, el cual sea electo por unanimidad. En la misma sintonía se mostró el Arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, quien en repetidas ocasiones ha pedido a los actores políticos actuar con responsabilidad por el bien de las familias poblanas.

El interinato

En esta ruta, diversos actores han levantado la mano para postularse como candidatos a la gubernatura interina, entre ellos el ex rector de la UDLAP Enrique Cárdenas Sánchez, el ex presidente municipal de Puebla Gabriel Hinojosa Rivero y el empresario Ricardo Villa Escalera. Algunas asociaciones civiles proponen incluso al presidente de la Tribunal Superior de Justicia Héctor Sánchez Sánchez, así como la activista y ex candidata a la presidencia municipal de Puebla por el Partido Verde Paola Migoya.

De manera extraoficial, se sabe que la líder del partido Morena Yeidckol Polevnsky, está impulsando al actual líder del Congreso del Estado Gabriel Biestro Medinilla para que sea el interino; aunque otros actores de ese mismo partido, así como los de la alianza “Por Puebla al Frente”, respaldan a Jesús Rodríguez Almeida, actual secretario General de Gobierno.

En este proceso se ha mencionado a otros actores como el actual coordinador de la bancada del partido Nueva Alianza y ex secretario de Desarrollo Social Gerardo Islas Maldonado, también a los diputados morenistas Héctor Jiménez y Meneses y Héctor Alonso Granados.

Elección, 2 de junio

A finales del año pasado, de manera informal, los coordinadores de las diferentes bancadas se reunieron para revisar el calendario de la nueva ruta electoral, donde de manera tentativa se propuso que la elección sea el domingo 2 de junio, fecha en la que también se realizarán las elecciones extraordinarias de los cinco municipios pendientes (Ocoyucan, Tepeojuma, Cañada Morelos, Ahuazotepec y Mazapiltepec de Juárez).

Los candidatos

En relación al proceso constitucional, extraoficialmente se ha mencionado el nombre del ex presidente municipal de Puebla Luis Banck Serrato; la corriente crítica del PRI dio su respaldo para que repita Enrique Doger Guerrero, mientras que Yeidckol Polevnsky insiste en que sea otra vez Miguel Barbosa Huerta.

Nada oficial

Hasta el momento no hay nada definido. En cuando a la elección del gobernador interino, la última palabra la tiene el Congreso del Estado, quien a través de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, esta semana pondrá el tema sobre la mesa de análisis y discusión.

Con líderes de las bancadas en @CongresoPue @rgolmedo @TonantzinFdz @MgBranding y @JoseJuanEsp les reiteramos la necesidad de un gobernador interino nombrado de forma unánime. Coinciden los 4 en el perfil que planteamos como @CCEPuebla y en la unanimidad. Grcs por su disposición pic.twitter.com/qdpenKArHk — Carlos Montiel (@carlmontiels) 5 de enero de 2019