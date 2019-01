Estados Unidos confirma muerte de líder de Al Qaeda

El pasado jueves 3 de enero, un portavoz del Mando Central de Estados Unidos anticipó la posibilidad de que el terrorista habría fallecido durante una operación conjunta entre la CIA y el ejército de Estados Unidos en Yemen el pasado martes, esto en comentario a la agencia EFE.

La cadena CNN también adelantó que el terrorista fue alcanzado mientras conducía sólo en un vehículo, por lo que no habría existido daño colateral, esto citando varias fuentes de Gobierno.

Al Badawi era señalado como el personaje que planeó el ataque contra el buque de la marina estadounidense USS Cole, en el que perdieron la vida 17 soldados. En ese mismo año habría intentado sin éxito otro ataque a un buque de la Armada.

En 2003 un gran jurado federal lo acusó con cargos por varios delitos de terrorismo, incluido el asesinato de ciudadanos y militares estadounidenses. Se encontraba en la lista de los terroristas más buscados del FBI.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2019